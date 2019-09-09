Соответствующий опрос провела одна из аналитических служб.

Сотрудники аналитической службы Рамблера задали жителям России вопрос о том, рады ли они решению суда освободить спортсменов из мест заключения. Результаты нового опроса оказались следующими. Сорок семь процентов респондентов высказались отрицательно по поводу освобождения – по их мнению, правонарушители должны были провести в местах лишения свободы весь установленный судом срок. Тридцать восемь процентов опрошенных остались индифферентными к этой новости – никаких эмоций это освобождение не вызвало. И только пятнадцать процентов анкетируемых выразили слова одобрения – они решили, что это лучшая новость, которую слышали за последнее время. Всего в опросе приняло участие свыше семи с половиной тысяч человек.

Напомним, что Пресненский суд города Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными по делу о двух драках. Инцидент произошёл в российской столице в октябре прошлого года. Решение было оглашено 8 мая текущего года. Кроме вышеуказанных футболистов виновными оказались брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий. Братья Кокорины были приговорены к полутора годам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий – должны были выйти на свободу на один месяц раньше. 2 августа адвокат футболистов ходатайствовал пред судом об условно-досрочном освобождении своих клиентов. Ходатайство рассматривали на выездном судебном совещании, которое состоялось на территории исправительной колонии под номером четыре в Белгородской области.