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28-летная фигуристка сообщила, что ею заполнены все необходимые документы для завершения карьеры в спорте и выводе из состава сборной РФ.В 2014 году Столбова и Климов вместе с остальными российскими фигуристами победили в командных соревнованиях на Олимпийских играх, проходивших в Сочи. В том же году Климов и Столбова завоевали серебряные медали на чемпионате мира.