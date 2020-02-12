12.02.2020, 15:19
Российская фигуристка, выигравшая Олимпиаду, ушла из спорта
ИА «Ореанда-Новости». Фигуристка Ксения Столбова, выступавшая на соревнованиях по фигурному катанию как представительница России, приняла решение завершить карьеру в спорте. О решении Столбовой заявлено в заметке ТАСС.
28-летная фигуристка сообщила, что ею заполнены все необходимые документы для завершения карьеры в спорте и выводе из состава сборной РФ.
Ксения Столбова принимала участие в турнирах по парному катанию. Летом 2018 года её партнёром на льду стал Андрей Новоселов. До этого Столбова представляла Россию, катаясь с Федором Климовым.
В 2014 году Столбова и Климов вместе с остальными российскими фигуристами победили в командных соревнованиях на Олимпийских играх, проходивших в Сочи. В том же году Климов и Столбова завоевали серебряные медали на чемпионате мира.
28-летная фигуристка сообщила, что ею заполнены все необходимые документы для завершения карьеры в спорте и выводе из состава сборной РФ.
Ксения Столбова принимала участие в турнирах по парному катанию. Летом 2018 года её партнёром на льду стал Андрей Новоселов. До этого Столбова представляла Россию, катаясь с Федором Климовым.
В 2014 году Столбова и Климов вместе с остальными российскими фигуристами победили в командных соревнованиях на Олимпийских играх, проходивших в Сочи. В том же году Климов и Столбова завоевали серебряные медали на чемпионате мира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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