ИА «Ореанда-Новости»Фигуристка Ксения Столбова, выступавшая на соревнованиях по фигурному катанию как представительница России, приняла решение завершить карьеру в спорте. О решении Столбовой заявлено в заметке ТАСС. 

28-летная фигуристка сообщила, что ею заполнены все необходимые документы для завершения карьеры в спорте и выводе из состава сборной РФ. 

Ксения Столбова принимала участие в турнирах по парному катанию. Летом 2018 года её партнёром на льду стал Андрей Новоселов. До этого Столбова представляла Россию, катаясь с Федором Климовым. 

В 2014 году Столбова и Климов вместе с остальными российскими фигуристами победили в командных соревнованиях на Олимпийских играх, проходивших в Сочи. В том же году Климов и Столбова завоевали серебряные медали на чемпионате мира.