18.12.2019, 11:41
Российская фигуристка заявила, что готова прибегнуть к пластической хирургии
ИА «Ореанда-Новости» Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что может когда-нибудь прибегнуть к помощи пластических хирургов. Её слова цитирует teleprogramma.pro.
Российская спортсменка заявила, что к такого рода вмешательствам она относится спокойно. Она сказала, что, если появилось желание что-то исправить, то можно это сделать, чтобы почувствовать большую уверенность. Медведева сообщила, что с детства хотела изменить форму носа, но пойдёт ли она на этот шаг - большой вопрос.
Также фигуристка сказала, что ей не хочется менять свой характер. Она заявила, что, только благодаря своему характеру, она "там, где сейчас находится".
Медведевой в этом году не удалось попасть в финал Гран-при. В Канаде она заняла пятое место, в Москве взошла на вторую ступень подиума.
Российская спортсменка заявила, что к такого рода вмешательствам она относится спокойно. Она сказала, что, если появилось желание что-то исправить, то можно это сделать, чтобы почувствовать большую уверенность. Медведева сообщила, что с детства хотела изменить форму носа, но пойдёт ли она на этот шаг - большой вопрос.
Также фигуристка сказала, что ей не хочется менять свой характер. Она заявила, что, только благодаря своему характеру, она "там, где сейчас находится".
Медведевой в этом году не удалось попасть в финал Гран-при. В Канаде она заняла пятое место, в Москве взошла на вторую ступень подиума.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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