26.01.2020, 15:47
Российская лыжница обошла всех конкуренток на этапе Кубка мира
ИА «Ореанда-Новости» Российская лыжница Наталья Непряева не оставила шансов конкуренткам в спринте, проходившем 26 января в рамках Кубка мира в германском городе Оберстдорфе.
Непряева была лучшей на каждом из этапов гонки, включая квалификацию.
Второе место заняла спортсменка из Словении Анамария Лампич, которая сегодня возглавляет спринтерский зачет. Позади Лампич расположилась Джессика Диггинс, представляющая Соединенные Штаты Америки.
Российские лыжницы Евгения Шаповалова и Христина Мацокина смогли пробиться в четвертьфинал спринта.
Непряева была лучшей на каждом из этапов гонки, включая квалификацию.
Второе место заняла спортсменка из Словении Анамария Лампич, которая сегодня возглавляет спринтерский зачет. Позади Лампич расположилась Джессика Диггинс, представляющая Соединенные Штаты Америки.
Российские лыжницы Евгения Шаповалова и Христина Мацокина смогли пробиться в четвертьфинал спринта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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