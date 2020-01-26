Российская лыжница Наталья Непряева не оставила шансов конкуренткам в спринте, проходившем 26 января в рамках Кубка мира в германском городе Оберстдорфе.Второе место заняла спортсменка из Словении Анамария Лампич, которая сегодня возглавляет спринтерский зачет. Позади Лампич расположилась Джессика Диггинс, представляющая Соединенные Штаты Америки.Российские лыжницы Евгения Шаповалова и Христина Мацокина смогли пробиться в четвертьфинал спринта.