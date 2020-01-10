10.01.2020, 12:58
Российские клубы соперничают с английскими в борьбе за чемпиона мира
ИА «Ореанда-Новости» На игрока испанского "Атлетико" Тому Лемара претендуют английские футбольные гранды "Тоттенхэм" и "Челси". Однако этого полузащитника хотят также приобрести клубы из стран Европы, в том числе и из России. О борьбе за Лемара заявлено в материале The Telegraph.
Заявлено, что английские команды нуждаются в том, чтобы усилить линию атаки, однако ими рассматривается лишь вариант с краткосрочной арендой игрока. Изначально на француза основным претендентов являлся "Тоттенхэм", однако сегодня он проигрывает "Челси", который сделал предложение "Атлетико".
В материале не заявлено, какие именно клубы из России хотят приобрести Лемара, однако известно, что интерес к этому игроку в РФ есть.
Лемар, выступая за сборную Франции, выиграл чемпионат мира 2018 года. Вскоре после финала чемпионата мира его приобрел у "Монако" за 60 миллионов евро испанский клуб "Атлетико".
Заявлено, что английские команды нуждаются в том, чтобы усилить линию атаки, однако ими рассматривается лишь вариант с краткосрочной арендой игрока. Изначально на француза основным претендентов являлся "Тоттенхэм", однако сегодня он проигрывает "Челси", который сделал предложение "Атлетико".
В материале не заявлено, какие именно клубы из России хотят приобрести Лемара, однако известно, что интерес к этому игроку в РФ есть.
Лемар, выступая за сборную Франции, выиграл чемпионат мира 2018 года. Вскоре после финала чемпионата мира его приобрел у "Монако" за 60 миллионов евро испанский клуб "Атлетико".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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