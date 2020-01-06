Об этом говорится в материале "Р-Спорт".Замула считает, что хоккеисты из России сами отдали канадцам игру. Он также сказал, что на этом турнире россияне играли лучше сборной Канады.Также хоккеист назвал игроков сборной России своими братьями. Он заявил, что был счастлив играть вместе с ними.Финальный поединок МЧМ, в котором участовали сборные России и Канады, состоялся в Чехии 29 января. Россияне вели в счете, однако в последние минуты третьего периода пропустили трижды. Игра завершилась со счётом 3:4 в пользу сборной Канады.