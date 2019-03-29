ИА «Ореанда-Новости» Гражданина РФ Александра Смагина ограбили в Сенегале. Россиянину нанесли три ножевых ранения и украли мобильный телефон.



Произошло всё утром, когда Александр Смагин занимался пробежкой на берегу Розового моря. Трое неизвестных потребовали телефон, но после отказа, один из них выхватил нож и нанес два удара в область спины и шеи.



По словам россиянина, полученные травмы оказались незначительными, поскольку нож, вероятно, оказался тупым.

Удар в область шеи пришёлся на ключицу и проникновения лезвия в мягкие ткани не было. Удар по спине, оказался касательным и прошёлся по одежде, так же не причинив сильного вреда здоровью Александра.



Жизни россиянина ничего не угрожает. После нападения неизвестные скрылись.



После инцидента Александр написал заявление в местную полицию и связался с посольством РФ в Сенегале.



Напомним, кругосветное путешествие Смагина и его друга Колотова стартовало в Санкт-Петербурге 18 сентября. В планах путешественников, в течение 5-7 лет преодолеть на велосипедах 100 тысяч километров на пяти континентах, покорить семь высочайших вершин, а также принять участие в триатлоне "Iron Man" в ЮАР в этом году.