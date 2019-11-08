ИА «Ореанда-Новости». В России подсчитали количество людей, ведущих здоровый образ жизни.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Росстат.

По результатам подсчётов, в России всего 12% граждан ведут здоровый образ жизни в 2019 году.

Оценка составлялась с учётом нескольких показателей: курение, алкоголь физическая активность, потребление здоровой пищи. Как оказалось, процент соблюдения всех критериев очень низкий.

Самым «здоровым» регионом стала Ингушетия. За ней следуют Крым и Адыгея. В Москве предпочтению ЗОЖ отдают всего 8,8% жителей, в Питере – 6,8%. На последнем месте расположился Чукотский автономный округ. Там показатель равен 0,4%.

По словам экспертов, низкий показатель обусловлен природными условиями регионов России. Для многих субъектов овощи и фрукты не доступны в некоторые сезоны.