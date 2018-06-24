



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Игроку «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху не даёт покоя травма плеча, которую он заработал в финале Лиги Чемпионов. Форвард сборной Сенегала Садио Мане рассказал, что его беспокоит состояние одноклубника по «Ливерпулю» и то, что он так не восстановился после травмы. Он написал коллеге сообщение, предложив встретиться, однако получил отказ. По словам футболиста, Салах в настоящее время полностью сконцентрирован на чемпионате мира по футболу.

Садио Мане отметил, что Мохамед Салах изначально был психологически хорошо настроен на игры чемпионата мира и очень хотел играть, но он всё ещё страдает от травмы. Футболист пожелал травмированному египетскому игроку скорейшего выздоровления.





Напомним, что травма плеча, полученная 26 мая в финале Лиге Чемпионов, помешала Мохамеду Салаху сыграть в первом групповом этапе чемпионата мира по футболу, где его сборная столкнулась с национальной командой Уругвая.





В настоящее время сборная Египта находится не в лучше положении. По результатам двух групповых этапов сборная не заработала ни одного балла. В первой игре против Уругвая, противники выиграли с минимальным счётом. Во втором групповом этапе Египту противостояла сборная России, которая унесла с собой победу, забив три гола в ворота египтян. Несмотря на то, что египетские футболисты боролись с противниками в полную силу и даже забили один мяч в ворота российской сборной, после двух поражений египтяне лишились шансов выйти в 1/8 турнира.

Следующий матч для сборной Египта станет заключительный. Национальная команда выступит против сборной Саудовской Аравии. Матч состоится 25 числа текущего месяца на стадионе города Волгоград.





Напомним, что в настоящее время в России проходит чемпионат мира по футболу. Национальные команды играют во втором групповом этапе турнира, и некоторый сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф, в том числе и сборная России.