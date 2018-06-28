ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В группе F сборная Германии встречалась с южнокорейскими футболистами 27 июня на стадионе «Казань-Арена». Команда Южной Кореи разгромила немцев со счётом 0:2. Всего в 3-х турах группового этапа Германия набрала только 3 очка и не смогла покинуть группу. Это первый подобный случай за всю историю участия немцев в играх Чемпионата мира.

В целом об игре корейцев и немцев можно сказать, что её темп был неспешным, особенно в первом тайме. В первой половине матча команды не смогли забить ни одного гола. Несмотря на то, что преимущество владения мечом было у немцев, реализовать его они так и не смогли. Первым забитым мячом порадовал зрителей защитник сборной Кореи Ким Ен Гвон только на 92-й минуте матча. Второй мяч немцы пропустили в дополнительном времени. Его автором стал нападающий Южной Кореи Сон Хын Мин. И хотя у немцев периодически возникали голевые моменты, азиатский голкипер Чо Хен У смог вытащить всё, что летело в его ворота. По итогам матча он признан лучшим игроком этой встречи. Чтобы выйти из группы, сборной Германии нужно было выиграть этот матч, а азиатам мог помочь проигрыш Швеции в игре с Мексикой, но ни того ни другого не случилось. И хотя по итогам встречи ни одна команда не попала в плей-офф чемпионата, реакция у игроков и у зрителей была абсолютно разная – южнокорейские болельщики ликовали, а вот немцы, находящиеся на трибунах, плакали.

На трёх последних Чемпионатах мира немцы были в четверке лучших команд. Они четыре раза становились чемпионами мира, последний раз в 2014 году. Так же четыре раз сборная Германии занимала второе место на мировых первенствах. В рейтингах ФИФА и УЕФА 2018 года она находится на 1-м месте. Поэтому аналитики говорили о том, что и в этот раз немцы не ударят в грязь лицом. Однако на мундиале 2018 года игра сборной Германии откровенно не впечатляла. Первый матч с Мексикой немцы проиграли, а в игре со Швецией победа далась им очень нелегко.

Корейцы за всю историю игр выходили из группового этапа только два раз. Их лучший показатель – выход в полуфинал в 2002 году.

Тренер сборной Германии Йоахим Лёв не даёт однозначного ответа, что же стало причиной столь невпечатляющей игры его команды. Он ссылается на то, что немецким игрокам не удалось захватить лидерство, как бы они не старались - соперники продемонстрировали действительно сильную игру. Конечно же, команда была готова защищать чемпионский титул, но показать игру высшего класса не смогла.