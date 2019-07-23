ИА «Ореанда-Новости». Чемпионат мира по фехтованию завершился 23 июля. Место проведения соревнований – Будапешт, Венгрия. По итогам чемпионата в командном зачёте одержала победу Сборная Российской Федерации.

На счету у российских спортсменов три медали за первое место, три за второе и одна за третье. Второе строчку по количеству медалей заняли французы, третью – спортсмены из Кореи.

Ранее женская сборная России по сабельному фехтованию завоевала золото чемпионата мира.

Чемпионат мира начался с выступлений спортсменов в индивидуальных соревнованиях. В день официального открытия турнира медали разыграли меченосцы и саблисты. В обоих видах россияне могли рассчитывать на успех, но им не удалось выйти хотя бы в полуфинал.

Золото принесли Инна Дериглазова в индивидуальных соревнованиях на рапирах, а также женские коллективы саблисток и рапиристок в командных соревнованиях.