ИА «Ореанда-Новости». Встреча между сборной по волейболу из России и польской комадой. Завершилась со счётом 3:1. В финалом матче спортсмены из России встретятся с победителем матча Бразилия — США. Для мужской сборной РФ, это уже второй год подряд, когда она пробилась в финал.

Главный тренер волейбольной сборной РФ Туомас Саммелвуо сказал. Что команда приложит все усилия, чтобы одержать победу в Лиге Наций. Говоря о финале, он также отметил, что сейчас важно восстановить силы.

Полуфинальный матч также прокомментировал главный тренер мужской сборной Польши по волейболу Витал Хайнен. Он отметил, что Россия была лучше. Польской команде необходим хороший пас и точные атаки, только в таком случае был бы шанс одержать вверх над российскими спортсменами.