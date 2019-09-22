В городе состоялся Московский марафон, который прошёл в текущем году в седьмой раз.

Участие в спортивном мероприятии приняли около тридцати тысяч человек из восьмидесяти пяти других государств. Кроме традиционной марафонской дистанции в сорок два километра и сто девяносто пять метров, спортсмены могли испытать себя на дистанции в десять километров. Также были осуществлены заезды на спортивных колясках и хендбайках. Таким образом, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья смогли стать участниками седьмого Московского марафона. Для самых юных спортсменов были организованы забеги на дистанции в четыреста и восемьсот метров.

Организаторы мероприятия побеспокоились обеспечением водой и питанием для бегунов на дистанции. На протяжении всей трассы функционировали пункты медицинской помощи. Для всех участников марафона, которым удалось преодолеть дистанцию менее чем за шесть часов, организаторы подготовили подарки.

По информации, опубликованной на официальном сайте мэра города Москвы, московский марафон стал причиной перекрытия дорог практически по территории половины города. Спортсмены бежали по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцу, по Крымскому мосту, по Тверской улице и Театральному проезду. Дистанция проходила недалеко от кремлёвских стен, мимо делового центра под названием «Москва-Сити», мимо Белого дома, четырёх сталинских высоток, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники». В настоящее время ограничения движения сняты.