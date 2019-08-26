Новая услуга будет иметь наименование «ЗОЖ в твоём районе».

По информации, предоставленной директором столичных центров «Мои документы» Ольгой Фефеловой, данный вид услуги будет доступен столичным жителям уже до конца текущего года. Сотрудники центров будут информировать граждан о запланированных спортивных мероприятиях, которые проводятся на территории каждого столичного района. Для начала проект будет носить пилотный характер, но в случае успешного его функционирования сервис запустят на регулярной основе. По словам Ольги Фефеловой, многие жители готовы посещать спортивные залы и, в целом, серьёзно заняться своим здоровьем. Однако, москвичи недостаточно проинформированы о том, в какое время и в каком месте можно, например, поиграть в волейбол или прокатиться на велосипеде. Причём жители хотят, чтобы сделать это было бы возможно недалеко от их дома. Сервис «ЗОЖ в твоём районе» создан для того, чтобы восполнить этот пробел. В 2020 году он должен заработать в полную силу, заключила директор центров «Мои документы».

Помимо того, что сеть «Мои документы» будет рассказывать о спортивных мероприятиях, с её помощью также можно будет записаться в какую-либо секцию или выбрать себе спортивное занятие, исходя из собственных предпочтений.

Сервис «Мои документы» существует в городе Москве уже восемь лет. В настоящий момент двести шестьдесят услуг доступны для столичных жителей. Центры располагаются в каждом московском районе, всего на территории города открыто сто двадцать семь центров, предоставляющих государственные услуги населению. Аналогичные центры открыты и в других российских регионах.