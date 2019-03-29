ИА «Ореанда-Новости» Несчастный случай произошёл ночью с 29 на 30 марта в Абинском горном районе, недалеко от посёлка Новосадский.

Пять дней назад, группа школьников из Воронежской области отправилась в организованный поход в Новоросийск.

Около трёх часов ночи, на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о том, что один из подростков упал с семиметрового моста, требуется помощь. К месту происшествия в срочном порядке было направлено местное подразделение спасательного отряда «Кубань-СПАС» .

Около десяти часов утра, спасательная группа вышла на место и обнаружила пострадавшего. Для его срочной госпитализации пострадавшего направили вертолет Ми-8.

К 11: 20 подросток был доставлен в городскую больницу Геленджика. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и перелом плеча. Также он жалуется на сильные боли в позвоночнике. На данный момент ребёнок находится под пристальным вниманием врачей.