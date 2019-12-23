ИА "Ореанда-Новости" Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выигравший на Олимпиаде золотую медаль, удивляется тому, как ведут себя атлеты из России после введения санкций Всемирного антидопингового агентства. Об этом передает "Спорт-Экспресс". 

Олимпийскому чемпиону из Швеции не нравится, что спортсмены из России не задают вопросы представителям власти. Он отметил, что спортсмены в данной ситуации наиболее уязвленные. По его словам, им даже неизвестно, будут ли они участвовать на чемпионате мира. 

Самуэльссон заявил, что российским спортсменам необходимо говорить на эту тему с властями, а они молчат. Он сказал также, что такое поведение российских спортсменов его очень удивляет. 

17 декабря Самуэльссон заявил, что шокирован известием о манипуляциях с данными из Московской антидопинговой лаборатории.