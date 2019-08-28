ИА «Ореанда-Новости» По прогнозам специалистов Гидрометцентра, в среду 28 августа ожидается самая низкая температура на этой неделе.

Достать из гардероба тёплые вещи придется жителям большинства регионов России. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, днём отметка термометра не поднимется выше 14-19 градусов. Ночью ожидаются заморозки. В Подмосковье температура воздуха опустится до -2 градусов. В Москве воздух не прогреется выше +5-+7 градусов. Кроме того, москвичей ожидает северный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Последние дни августа и первые дни сентября по прогнозам синоптиков будут тёплыми и без дождей.