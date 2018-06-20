ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий, который до этого момента комментировал матчи по футболу на «Первом канале» сообщил 19 июня о своём решении покинуть телеканал. А федерация футбола в Египте уволила тренера сборной.

После матча нашей команды со сборной Египта, где Россия победила с достойным счётом 3:1, комментатор Слуцкий объявил об уходе. Своё решение он объяснил.

Со слов Слуцкого, он будет заниматься сейчас другой деятельностью. Чуть ранее стало известно, что он стал главным тренером голландского футбольного клуба «Витесс». Его уход связан с тем, что ему необходимо приступать к тренерской деятельности. Первая тренировка под его начальством состоится уже 24 июня.

Помимо матча России и Египта, Слуцкий комментировал матч открытия, когда Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом, как в песне «Чайф» – 5:0. Также Слуцкий работал на играх Англия – Тунис и Германия – Мексика (2:1 и 0:1 соответственно).

Целый год с лета 2015 по лето 2016 года Леонид Слуцкий работал главным тренером сборной России, он подготовил нашу команду к чемпионату Европы в 2016 году, там она смогла выйти в плей-офф. До этого он с 2009 года тренировал клуб ЦСКА, который трижды становились за это время чемпионами России и даже один раз дошёл до одной четвёртой финала Лиги чемпионов.

Это не единственные изменения, которые произошли после матча России и Египта. Так СМИ узнали, что тренера сборной Египта отправили в отставку, после провального старта на ЧМ. Египетская федерация футбола посчитала, что действующего тренера национальной команды необходимо уволить. Весте с Эктором Купером уйдёт весь тренерский штаб, но должности они лишатся только после окончания ЧМ.

Напомним, Египет проиграл нашим ребятам (1:3) и уругвайцам со счётом 0:1. Им ещё предстоит борьба с Саудовской Аравией 25 июня в Волгограде.





