ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 июня в Волгограде футбольная команда Саудовской Аравии встретилась со сборной Египта. Несмотря на жуткую жару, на которую жаловались даже саудовцы и египтяне, футболисты показали яркий и красивый футбол. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу Саудовской Аравии. Однако матч сборных запомнился не только голевыми моментами, но и сообщением о смерти одного из комментаторов турнира.

Экс-футболист и бывший тренер команды Каира Абдрахим Мухаммед Негм, комментировал матч сборной своей страны на одном из местных телеканалов. Неожиданно ему стало плохо. Врачи скорой помощи диагностировали у мужчины сердечный приступ. Абдрахим Мухаммед Негм был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти. О смерти комментатора стало известно из Twittera его друзей и родных.

Комментатор отлично разбирался в футболе и болел за сборную своей страны, но для египетских болельщиков игра сборной стала настоящим разочарованием. Египтяне не смогли показать результативный футбол, даже при наличии в команде одного из ярких футболистов Лиги чемпионов Мохамеда Салаха.

Матч сборных арабских государств, оказавшихся на последних строчках в своей группе, выдался напряженным, полным драмы и ярких моментов. На 22-й минуте игры полузащитник сборной Египта Мохамед Салах забил первый гол. Форвард «Ливерпуля» не смог выйти на поле в первой групповой игре чемпионата мира по футболу с национальной командой Уругвая из-за травмы плеча, полученной в финале Лиги Чемпионов в мае. Однако ярко выступил в игре со сборной Саудовской Аравии. Салах забил красивый гол, перебросив мяч через вратаря команды противника. Мохамед также смог отличиться еще раз, но мяч не попал в ворота.

На 41-й минуте матча судья назначил 11-метровый штрафной удар в ворота Египта, однако 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари, самый возрастной игрок во все истории игр чемпионатов мира по футболу, отразил пенальти нападающего Саудовской Аравии Фахада Аль-Муваллада. Однако второй штрафной от нападающего Саудовской Аравии Сальмана Аль-Фариджа голкипер сборной Египта пропустил. Победный гол встречи забил полузащитник Салем Аль-Досари.

По итогам игры Саудовская Аравия вышла с 3 очками на 3-е место в группе А. Египет, показавший неуверенную и откровенно провальную игру на турнире, оказался на 4-м месте, ни набрав ни одного очка. Обе сборных не смогли выйти из группы и завершили свое выступление на чемпионате мира.