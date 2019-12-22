22.12.2019, 15:18
СМИ: Миранчуком интересуется "Манчестер Юнайтед"
ИА «Ореанда-Новости». В приобретении Алексея Миранчука, игрока московского "Локомотива", заинтересован британский клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом передаёт tuttomercatoweb.
40 миллионов евро за 24-летнего российского футболиста готовы выложить манкунианцы, сообщает портал.
Также есть информация, что Алексеем Миранчуком интересуются итальянские клубы, в числе которых "Ювентус", "Лацио", "Милан".
В ноябре сообщалось о том, что Маринчук может перейти в "Ювентус". В материале Sport Mediaset сообщалось, что "Локомотив" и "Ювентус" пришли к соглашения, по условиям которого Миранчук перейдёт в итальянский клуб летом 2020 года.
Тогда же появились сообщения о том, что Миранчуком интересуются клубы из Испании - "Севилья" и "Валенсия".
40 миллионов евро за 24-летнего российского футболиста готовы выложить манкунианцы, сообщает портал.
Также есть информация, что Алексеем Миранчуком интересуются итальянские клубы, в числе которых "Ювентус", "Лацио", "Милан".
В ноябре сообщалось о том, что Маринчук может перейти в "Ювентус". В материале Sport Mediaset сообщалось, что "Локомотив" и "Ювентус" пришли к соглашения, по условиям которого Миранчук перейдёт в итальянский клуб летом 2020 года.
Тогда же появились сообщения о том, что Миранчуком интересуются клубы из Испании - "Севилья" и "Валенсия".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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