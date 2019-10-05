По версии СМИ, он уже прилетел в столицу России для заключения контракта.

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» может стать Доменико Тедеско. Футбольный тренер немецко-итальянского происхождения ранее занимал должность главного наставника в немецком клубе «Шальке 04». Одним из основных достижений Доменико Тедеско на этой должности стал выход команды этого немецкого клуба на второе место в Бундеслиге. Это произошло во время игр сезона 2017 – 2018 года. Однако, поражение «Шальке 04» в игре с «Манчестер Сити» во время проведения Лиги чемпионов тренер Тедеско вынужден был покинуть эту должность. Уход с тренерского поста «Шальке 04» случился в марте текущего года.

По информации средств массовой информации, Доменико Тедеско прибыл в эту субботу в Москву для подписания соответствующего контракта с руководством столичного футбольного клуба. 34-летний тренер ранее был вынужден пойти на уступки, когда происходили переговоры с руководством футбольного клуба «Спартак». Уступки касались финансовой стороны вопроса. Если ранее Доменико Тедеско работал в должности тренера команды за три миллиона евро в год, то теперь он согласен тренировать российских футболистов за годовой оклад в два миллиона евро. Стоит также отметить, что главным тренером «Спартака» был Олег Кононов, однако, он покинул свой пост в связи с серией безуспешных матчевых игр в этом сезоне.

Напомним, что футбольный клуб «Спартак» в настоящее время занимает девятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги России. Сейчас команда имеет четырнадцать очков. Ближайший матч у «Спартака» состоится завтра, 6 октября, - московская команда встретится с «Краснодаром».