Учёный заявил, что тому, кто хочет избавиться от лишних килограммов, нужно придерживаться правилу "2+2+4": два дня нужно делать кардиотренировки умеренной интенсивности, два дня необходимо заниматься силовыми тренировками малой интенсивности. Кроме того необходимо в течение этих дней правильно питаться.Исходя из данной схемы, в другие три дня недели можно не делать строгих ограничений в еде и отдохнуть от физических нагрузок.