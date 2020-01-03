ИА «Ореанда-Новости».О том, как быстро избавиться от лишнего веса, поделился информацией эксперт из Гисенского университета Михаэль Дешпегель. 

Учёный заявил, что тому, кто хочет избавиться от лишних килограммов, нужно придерживаться правилу "2+2+4": два дня нужно делать кардиотренировки умеренной интенсивности, два дня необходимо заниматься силовыми тренировками малой интенсивности. Кроме того необходимо в течение этих дней правильно питаться. 

Заявлено, что подойдут в качестве кардиотренировок бег трусцой, велосипед, ходьба, плавание. Также сказано, что дома выполнять можно силовые тренировки. 

Исходя из данной схемы, в другие три дня недели можно не делать строгих ограничений в еде и отдохнуть от физических нагрузок.