03.01.2020, 09:44
Специалист рассказал, как за короткий срок избавиться от жира на животе
ИА «Ореанда-Новости».О том, как быстро избавиться от лишнего веса, поделился информацией эксперт из Гисенского университета Михаэль Дешпегель.
Учёный заявил, что тому, кто хочет избавиться от лишних килограммов, нужно придерживаться правилу "2+2+4": два дня нужно делать кардиотренировки умеренной интенсивности, два дня необходимо заниматься силовыми тренировками малой интенсивности. Кроме того необходимо в течение этих дней правильно питаться.
Заявлено, что подойдут в качестве кардиотренировок бег трусцой, велосипед, ходьба, плавание. Также сказано, что дома выполнять можно силовые тренировки.
Исходя из данной схемы, в другие три дня недели можно не делать строгих ограничений в еде и отдохнуть от физических нагрузок.
Учёный заявил, что тому, кто хочет избавиться от лишних килограммов, нужно придерживаться правилу "2+2+4": два дня нужно делать кардиотренировки умеренной интенсивности, два дня необходимо заниматься силовыми тренировками малой интенсивности. Кроме того необходимо в течение этих дней правильно питаться.
Заявлено, что подойдут в качестве кардиотренировок бег трусцой, велосипед, ходьба, плавание. Также сказано, что дома выполнять можно силовые тренировки.
Исходя из данной схемы, в другие три дня недели можно не делать строгих ограничений в еде и отдохнуть от физических нагрузок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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