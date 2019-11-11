11.11.2019, 13:58
Специалист, тренирующий Евгению Медведеву, оценил её готовность к турниру в Москве
ИА «Ореанда-Новости» Канадец Брайан Орсер, тренирующий Евгению Медведеву, рассказал о её готовности к этапу Гран-при, который пройдёт в столице России.
Как сообщает ТАСС, Орсером было сказано, что его подопечная сейчас находится в наилучшей физической форме. По словам канадского специалиста, Евгения трудилась так, как никогда прежде. Орсер надеется, что зрители увидят вскоре плоды этих усилий. Орсер также сказал о том, что Медведева надеется на лучшее и упорно работает на каждой тренировке.
Турнир пройдёт в Москве 15 и 16 ноября. На нём выступят россиянки Мария Сотскова, Евгения Медведева и Александра Трусова. 27 октября Медведева практически лишилась шансов попасть в финал Гран-при, заняв на соревнованиях, проходивших в Канаде, лишь пятое место.
Как сообщает ТАСС, Орсером было сказано, что его подопечная сейчас находится в наилучшей физической форме. По словам канадского специалиста, Евгения трудилась так, как никогда прежде. Орсер надеется, что зрители увидят вскоре плоды этих усилий. Орсер также сказал о том, что Медведева надеется на лучшее и упорно работает на каждой тренировке.
Турнир пройдёт в Москве 15 и 16 ноября. На нём выступят россиянки Мария Сотскова, Евгения Медведева и Александра Трусова. 27 октября Медведева практически лишилась шансов попасть в финал Гран-при, заняв на соревнованиях, проходивших в Канаде, лишь пятое место.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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