09.02.2020, 12:34
Специалисты проинформировали, насколько с помощью бега трусцой можно продлить жизнь
ИА «Ореанда-Новости» Исследования, проводимые ранее учёными, показали, что бег трусцой приводит к уменьшению риска возникновения онкологических заболеваний и укрепляет здоровье. Также бег трусцой снижает риск заболеть диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако недавно учёными из Австралии было доказано, что пробежка также влияет на продолжительность человеческой жизни.
В частности, учёными были проанализированы четырнадцать работ, в которых изучалась связь между различными причинами смерти и бегом. Во время исследования анализировалось состояние здоровья более двухсот тысяч человек, за которым наблюдали от 5,5 до 35 лет.
Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы снизить общую смертность, необходимо всего лишь бегать пятьдесят минут в неделю. Если придерживаться этому правилу, продолжительность жизни увеличится на двадцать семь процентов. В то же время учёные выяснили, что бегать дольше бесполезно.
В частности, учёными были проанализированы четырнадцать работ, в которых изучалась связь между различными причинами смерти и бегом. Во время исследования анализировалось состояние здоровья более двухсот тысяч человек, за которым наблюдали от 5,5 до 35 лет.
Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы снизить общую смертность, необходимо всего лишь бегать пятьдесят минут в неделю. Если придерживаться этому правилу, продолжительность жизни увеличится на двадцать семь процентов. В то же время учёные выяснили, что бегать дольше бесполезно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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