Также бег трусцой снижает риск заболеть диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако недавно учёными из Австралии было доказано, что пробежка также влияет на продолжительность человеческой жизни.Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы снизить общую смертность, необходимо всего лишь бегать пятьдесят минут в неделю. Если придерживаться этому правилу, продолжительность жизни увеличится на двадцать семь процентов. В то же время учёные выяснили, что бегать дольше бесполезно.