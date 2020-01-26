26.01.2020, 11:53
Специалисты рассказали, какие продукты способствуют наращиванию мышц и сжиганию жира
ИА «Ореанда-Новости» Нурия Монфульеда и Гильермо Гомес Вера, работающие в Испании врачами-диетологами, поделились своими знаниями о том, как можно сбросить лишний жир и одновременно набрать мышечную массу. Об этом они рассказали изданию La Vanguardia.
Гомесом Верой было сказано о необходимости разделения на две фазы плана питания и тренировок. Чтобы добиться хорошей физической формы, он дал рекомендации сначала в течение нескольких недель наращивать мышцы, а затем заняться сжиганием жира.
Базой для питания при данном плане тренировок должны составить продукты, богатые белком, такие, как яйца. По словам специалиста, в них содержится лейцин. Эта аминокислота помогает мышцам расти.
Также специалист назвал другой продукт, в котором много лейцина, - курицу. Вегетарианцам он предлагает есть тофу.
Перед тренировками, заявили врачи из Испании, нужно есть бананы. После физических упражнений они советуют употреблять натуральный йогурт, который не содержит сахар.
Гомесом Верой было сказано о необходимости разделения на две фазы плана питания и тренировок. Чтобы добиться хорошей физической формы, он дал рекомендации сначала в течение нескольких недель наращивать мышцы, а затем заняться сжиганием жира.
Базой для питания при данном плане тренировок должны составить продукты, богатые белком, такие, как яйца. По словам специалиста, в них содержится лейцин. Эта аминокислота помогает мышцам расти.
Также специалист назвал другой продукт, в котором много лейцина, - курицу. Вегетарианцам он предлагает есть тофу.
Перед тренировками, заявили врачи из Испании, нужно есть бананы. После физических упражнений они советуют употреблять натуральный йогурт, который не содержит сахар.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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