Гомесом Верой было сказано о необходимости разделения на две фазы плана питания и тренировок. Чтобы добиться хорошей физической формы, он дал рекомендации сначала в течение нескольких недель наращивать мышцы, а затем заняться сжиганием жира.Также специалист назвал другой продукт, в котором много лейцина, - курицу. Вегетарианцам он предлагает есть тофу.Перед тренировками, заявили врачи из Испании, нужно есть бананы. После физических упражнений они советуют употреблять натуральный йогурт, который не содержит сахар.