ИА «Ореанда-Новости». Международная группа исследователей провела эксперимент, который доказал, что дистанционное управление рукой человека возможно. По их мнению, для этого необходимо правильно расположить электроды, то есть, чтобы они двигали мышцами рук точно отмеренными импульсами. Этот момент очень важен, потому что при включении текущая кисть мгновенно сжимается. Сегодня такие устройства используются, но только для спортивных тренировок.

Система электростимуляции сокращает время отклика примерно на 80 мс: субъект только пытается понять движение мяча, и его рука уже давно нажала на "спусковой крючок". Это вызывает у участников жуткое ощущение, что кто-то ими манипулирует.

Однако мозг можно относительно легко обмануть, искусственно замедляя время. Если между началом и сокращением мышц проходит достаточно времени, большинство испытуемых испытывают чувство, что они действовали самостоятельно. Замедление времени, очевидно, заставляет мозг интерпретировать движение руки в результате его собственного намерения. Конечно, если человек собирается это делать вообще. Если он вдруг передумает, он не сможет отменить сокращение мышц.

До сих пор учёные представляли свои результаты только на специализированных конференциях и на своём сайте. По их мнению, дистанционное управление мышцами кисти и руки имеет большой потенциал для решения самых разных задач.