Ряд спортсменов выступил против идеи проведения спортивных мероприятий в этом месте.

Напомним, что чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит в текущем году в столице Катара – Дохе. Основными причинами недовольства легкоатлетов стали жаркая погода, огромные заторы на дорогах и отсутствие зрителей на спортивных трибунах. По мнению российской легкоатлетки Полины Миллер, эта территория вовсе непригодна для жизни людей – здесь регулярно случаются переходы из жары в резкую прохладу от кондиционеров. А это не совсем полезно для организма человека и тем более спортсмена, заключила Миллер. Условиями проведения чемпионата недоволен и эфиопский спортсмен Хайле Гебреселассие. Он считает, что проводить в таких климатических условиях спортивные мероприятия, особенно марафонские состязания, является большой ошибкой со стороны организаторов. Несмотря на то, что жаркая погода в Эфиопии не является редкостью, спортсмен считает, что некоторые бегуны могут просто отказаться от участия в забегах. Мнение эфиопского бегуна поддержала и российская легкоатлетка Яна Смердова, назвав идею проведения в Катаре чемпионата по лёгкой атлетике издевательством.

Кроме того, многие спортсмены раскритиковали организацию мирового чемпионата из-за пустых трибун. Для многих легкоатлетов поддержка поклонников является одним из факторов, ведущих их к новым мировым рекордам. Из-за пустых трибун на стадионах многие отметили, что уровень мирового чемпионата существенно снизился, став турниром регионального значения. По мнению американской спортсменки Делайлы Мухаммад, пустые стадионы для бегунов – это «разочарование и грусть».

В целом, стоит отметить, что прошла половина турнира, однако, недовольство уровнем организации самого чемпионата и жизни спортсменов постоянно растёт. Напомним, что следующим крупным спортивным событием в Катаре станет мировой чемпионат по футболу в 2022 году.