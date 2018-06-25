



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня сборная Уругвая одержала победу над национальной командой России, тем самым занв лидирующую позицию в группе A. Впервые в истории уругвайские игроки взял триумф в трёх групповых этапах. Главный тренер сборной Оскар Табарес отвечая на поздравления, скромно отмечает, что они ещё не стали чемпионами мира, но результатами, конечно, удовлетворены. Тренер сказал, что сейчас он не думает о будущих соперников, на данный момент он планирует немного отдохнуть. Оскар Табарис отметил, что страна-хозяйка не сильно давила на сборную Уругвая, хотя и пыталась. Также он заявил, что они запросто могли бы забить ещё голов в ворота противников, если бы не допускали ошибки на контратаках.

По словам Оскара Табареса, игроки Кавани и Суарес чувствовали себя комфортно на поле в момент, когда надо было направлять мяч прямо в ворота, так как для форварда это очень важно. Главный тренер национальной сборной Уругвая отметил, что победа в матче и первое место в группе имеют большое значение для команды. Вырваться вперёд сборной удалось, благодаря тому, что игроки полностью сконцентрировались и сформировались в единый коллектив. Весь план с футболистами был согласован, и иногда в ходе атак сборной Уругвая удавалось даже удивлять российских противников, говорит Табарес. Тренер признаётся, что последняя игра была трудной для его сборной, поскольку российские футболисты играли у себя дома, но он рад, что это не повлияло на ход игры.

Отметим, перед началом матча Оскар Табарис заявил, что сборная России очень выросла за последние годы, и теперь перед болельщиками выступает команда с хорошо организованной системой игры. Он также признался, что следил за играми российской сборной и обратил внимание, что в составе команды игроки отменных физических качеств.





Напомним, сегодня в Самаре состоялся матч Россия-Уругвай. К сожалению, в этом противостоянии наша сборная уступила противникам со счётом 0:3, тем самым сдвинувшись на вторую строчку в турнирной таблице группы A.



