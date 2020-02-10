Специалист сказала, что юные спортсменки из России обладают выносливостью животных. Она отмечает, что не видит в прокатах фигуристок и следа усталости. По её словам, она замечает, что фигуристки не сбавляют, а прибавляют после того, как откатают половину программы. Она говорит, что максимальный уровень катания отмечается у всех фигуристок.Эти слова эксперт по фигурному катанию высказала во время комментария выступления фигуристок на чемпионате РФ среди юниоров, проходившем в городе Саранске.