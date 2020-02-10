10.02.2020, 08:16
Тарасова сказала, что юные фигуристки напоминают зверей, и прокомментировала свои слова
ИА «Ореанда-Новости» Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию, прокомментировала свои слова о схожести юных фигуристок и зверей. Заявление Тарасовой приводит агентство РИА Новости.
Специалист сказала, что юные спортсменки из России обладают выносливостью животных. Она отмечает, что не видит в прокатах фигуристок и следа усталости. По её словам, она замечает, что фигуристки не сбавляют, а прибавляют после того, как откатают половину программы. Она говорит, что максимальный уровень катания отмечается у всех фигуристок.
Эти слова эксперт по фигурному катанию высказала во время комментария выступления фигуристок на чемпионате РФ среди юниоров, проходившем в городе Саранске.
Специалист сказала, что юные спортсменки из России обладают выносливостью животных. Она отмечает, что не видит в прокатах фигуристок и следа усталости. По её словам, она замечает, что фигуристки не сбавляют, а прибавляют после того, как откатают половину программы. Она говорит, что максимальный уровень катания отмечается у всех фигуристок.
Эти слова эксперт по фигурному катанию высказала во время комментария выступления фигуристок на чемпионате РФ среди юниоров, проходившем в городе Саранске.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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