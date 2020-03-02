ИА «Ореанда-Новости». Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с российским законодателем Ириной Родниной, которая, будучи спортсменкой, трижды побеждала на Олимпийских играх. Слова Тарасовой приведены в блоге Елены Вайцеховской.

Тарасова заявила, что именно с ней Ирина Роднина стала великой. Также она сказала, что ей жаль Роднину. Тренер заявила, что помогала своей ученице после того, как та родила ребёнка.

Тренер также посчитала, что ей не нужно расстраиваться в связи с тем, что Ирина Роднина не ценит и не помнит того, что она для неё сделала.

Весной 2017 года Родниной была раскритикована работа Тарасовой на должности комментатора на телевидении. По её словам, журналисты обязаны быть «не просто трепачами», а профессионалами в своей сфере деятельности. В ответ на это заявление Татьяна Тарасова сказала, что на критику не стоит обращать внимание.