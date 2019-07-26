ИА «Ореанда-Новости». Цвет птичьих перьев влияет на их подъем.  Птицы с темным оперением, как показали эксперименты в аэродинамической трубе, тратят меньше энергии на полёт.

  В ходе исследования специалисты разработали модели различных птиц и поместили их в специальную аэродинамическую трубу.  Вместо солнечного света в эксперименте использовалось ультрафиолетовое излучение.

  Больше всего их интересовали парящие птицы, такие как чёрные чайки, олухи и скопа.  Учёные проверили образцы каждого вида в различных условиях полёта, чтобы увидеть, влияет ли цвет крыла на эффективность полёта.

  В результате учёные определили, что оттенок перьев зависит от того, насколько быстро нагревается та или иная часть тела птицы.  Разница в температуре достигает 9 градусов.  Из-за этого во время полёта под птицами создаётся конвекционный воздушный поток, который даёт им дополнительную мощность.  Это помогает животным в движении.