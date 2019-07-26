ИА «Ореанда-Новости». Цвет птичьих перьев влияет на их подъем. Птицы с темным оперением, как показали эксперименты в аэродинамической трубе, тратят меньше энергии на полёт.

В ходе исследования специалисты разработали модели различных птиц и поместили их в специальную аэродинамическую трубу. Вместо солнечного света в эксперименте использовалось ультрафиолетовое излучение.

Больше всего их интересовали парящие птицы, такие как чёрные чайки, олухи и скопа. Учёные проверили образцы каждого вида в различных условиях полёта, чтобы увидеть, влияет ли цвет крыла на эффективность полёта.

В результате учёные определили, что оттенок перьев зависит от того, насколько быстро нагревается та или иная часть тела птицы. Разница в температуре достигает 9 градусов. Из-за этого во время полёта под птицами создаётся конвекционный воздушный поток, который даёт им дополнительную мощность. Это помогает животным в движении.