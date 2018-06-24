24.06.2018, 13:33
Тренер Панамы заявил, что латиноамериканцам тяжело играть в России
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в 15:00 на стадионе Нижнего Новгорода состоится матч сборной Англии против национальной команды Панамы. Команды встретятся на втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу, чтобы побороться за дополнительные очки. Победа Англии поднимет сборную на лидирующую позицию в группе G, которую команда разделит со сборной Бельгии. У национальной команды Панамы в настоящий момент ноль очков – прошлая игра сборной против бельгийских игроков закончилась крупным поражением.
Несмотря на это, тренер сборной Панамы заявил, что доволен игрой своих футболистов, ведь это была первая игра национальной команды в Кубке мира за всю историю. По словам Эрнана Дарио Гомеса, он и его игроки получили бесценный опыт и сейчас они учатся играть на подобных чемпионатах, чтобы с блеском выступить на Кубке мира через четыре года, который пройдёт в Катаре. Он уверен что их болельщики адекватно отнеслись к пропущенным мячам и продолжат их поддерживать. Также тренер отметил, что шанс выйти в 1/8 турнира у сборной Панамы ещё есть.
Также Эрнан Дарио Гомес подчеркнул, что волнуется перед матчем с английской сборной, так как считает их более сильными соперниками, чем бельгийцы. Тренер признался, что участие в чемпионате мира по футболу, который проходит в России, является тяжёлым испытанием для латиноамериканцев. Вспоминая Кубок мира, который проходил в Бразилии четыре года назад, тренер панамской сборной подчёркивает, что большинство европейских команд покинули мундиаль по завершению группового этапа, так как ощущали дискомфорт на территории Южной Америки. А сейчас, по мнению Гомеса, проходит чемпионат европейских национальных команд – именно они чувствуют себя здесь уверенно. Тренер признался, что его сборной приходится сталкиваться с большой конкуренцией в условиях непривычных для них.
Тренер сборной Панамы отметил, что наблюдал за игрой Англии и уверен, что малейшая ошибка его сборной сыграет на руку противникам. Он выделил их хорошую работу относительно перехватов мяча и считает, что его сборной необходимо полностью сконцентрироваться на игре, чтобы иметь шанс на победу.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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