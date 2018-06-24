Несмотря на это, тренер сборной Панамы заявил, что доволен игрой своих футболистов, ведь это была первая игра национальной команды в Кубке мира за всю историю. По словам Эрнана Дарио Гомеса, он и его игроки получили бесценный опыт и сейчас они учатся играть на подобных чемпионатах, чтобы с блеском выступить на Кубке мира через четыре года, который пройдёт в Катаре. Он уверен что их болельщики адекватно отнеслись к пропущенным мячам и продолжат их поддерживать. Также тренер отметил, что шанс выйти в 1/8 турнира у сборной Панамы ещё есть.





Также Эрнан Дарио Гомес подчеркнул, что волнуется перед матчем с английской сборной, так как считает их более сильными соперниками, чем бельгийцы. Тренер признался, что участие в чемпионате мира по футболу, который проходит в России, является тяжёлым испытанием для латиноамериканцев. Вспоминая Кубок мира, который проходил в Бразилии четыре года назад, тренер панамской сборной подчёркивает, что большинство европейских команд покинули мундиаль по завершению группового этапа, так как ощущали дискомфорт на территории Южной Америки. А сейчас, по мнению Гомеса, проходит чемпионат европейских национальных команд – именно они чувствуют себя здесь уверенно. Тренер признался, что его сборной приходится сталкиваться с большой конкуренцией в условиях непривычных для них.





Тренер сборной Панамы отметил, что наблюдал за игрой Англии и уверен, что малейшая ошибка его сборной сыграет на руку противникам. Он выделил их хорошую работу относительно перехватов мяча и считает, что его сборной необходимо полностью сконцентрироваться на игре, чтобы иметь шанс на победу.



