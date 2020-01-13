По словам Слуцкого, россияне в сравнении с голландцами более стрессоустойчивые, находчивые и трудолюбивые. При этом жители Европы всегда хотят, чтобы становилось "лучше и лучше". Россияне же на протяжении многих поколений ориентированы на то, чтобы не становилось хуже. Слуцкий отмечает, что его бабушка часто повторяла фразу: "Лишь бы войны не было".Кроме того, Слуцкий заявил, что уровень жизнь в европейских странах, в которых он поработал, намного выше уровня жизни в РФ. При этом, он отметил, что в данном случае речь не идет о столице России, с которой не могут сравниться Амстердам и Лондон.Слуцкий сказал, что мечтает о том, чтобы высокий уровень жизни был не только в столице Россиии, но и в любом другом российском городе.