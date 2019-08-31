ИА «Ореанда-Новости». Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, более половины россиян (54%) предпочитают искать работу через своих знакомых, друзей или родственников.

Специалисты выяснили, что только 30% людей ищут работу через Интернет. Среди них самыми популярными являются сайты Avito, Job.ru и HH.ru.

13% предпочитают обращаться в организации, с которыми они уже работали. 10% ищут работу с помощью печатной рекламы, 9% пользуются услугами бирж труда и ещё 7% пользуются услугами кадровых агентств.

«По моему опыту, кумовство это плохо», - сказал Андрей Останин, коммерческий директор Samolet North-West.

В свою очередь основатель и генеральный директор JSP Business travel Виктория Печенкина объяснила, что семейственность вообще не была принята в туристическом бизнесе.