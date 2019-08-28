ИА «Ореанда-Новости» В 2019 году россияне вынуждены экономить даже на путешествиях: повысился спрос на осенние туры, поскольку у них невысокая стоимость.

Бронирование таких туров по сравнению с 2018 годом увеличилось на 25%. Кроме того, сэкономят путешественники из России и на длительности своего отдыха. Сократилось количество путевок на 13-14 ночей – теперь туристы выбирают путевки на 9-12 ночей.

Традиционно российские туристы выбирают для отдыха Турцию, Россию, Тунис, Кипр и Испанию. Также популярны Таиланд, Греция, Черногория, Италия.

Менее популярны у россиян Чехия, Франция, Куба, Мальдивы.

Как отмечают туристические операторы, уже сейчас многие бронируют туры на 2020 год.