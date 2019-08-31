ИА «Ореанда-Новости». Учёные NASA провели серию экспериментов и испытаний, чтобы найти альтернативу лекарствам для борьбы с храпом.

Давно известно, что плоды растения, такого как ананас, очень полезны, их лечат от расстройств пищеварения, избыточного веса, тромбоза, отеков, а также используют в косметических целях.

NASA провело несколько испытаний, чтобы найти лекарство от храпа. Для этого им пришлось проверять растения, которые проводят фотосинтез ночью. Результат эксперимента показал, что ананас Бормелия является лучшим в это время суток.

Ананас также отлично справляется с очисткой воздуха, что, в свою очередь, улучшает качество сна. В дополнение ко многим полезным функциям, он способен предотвратить развитие апноэ.