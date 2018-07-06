



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Врачи-гериатры (специалисты по лечению больных пожилого возраста) провели научные изыскания, результаты которых показали, что средняя продолжительность жизни в России увеличится до 80,1 года. Эти данные предоставила журналистам Ольга Ткачева, главный гериатр Министерства здравоохранение России, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра.

По последним данным демографов, люди стали медленнее утрачивать физические и когнитивные функции, т.е. процесс старения замедлился. Подобное исследование проводилось в разных регионах Европы и показало, что мыслительные способности людей с разницей в возрасте 10 лет одинаковые. Сейчас люди в среднем живут до 73,5 лет. К 2030 году мужчины станут жить то 75,8 лет, а женщины до 83,7 года.





Учёные также сообщают, что на старение человеческого организма влияет продолжительность труда. Чем дольше человек работает, тем дольше он живёт – таково заключение исследователей. У тех, кто рано выходит на пенсию, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, пневмонии и даже рака. Люди на пенсии менее склонны к заботе о своём здоровье, чем работающие граждане.





Увеличение продолжительности жизни стало одним из факторов, который и подтолкнул российских парламентариев к обсуждению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Политики неоднократно выступали с заявлениями, что данная мера позволит снизить нагрузку на бюджетную систему и работающих граждан, а также повысить уровень финансового содержания будущих пенсионеров. Эксперты в области финансов подсчитали, что ежегодная экономия от данной инициативы для бюджета Пенсионного фонда может составить около 800 млрд руб., и порядка 700 млрд руб. потенциальной экономии будет использовано на увеличение размера пенсий.



По подсчётам финансистов, к окончанию реформы пенсионные выплаты гражданам должны составить 40 % от ранее получаемого заработка. Таким образом, можно сказать, что данный законопроект – это перспективная инициатива, направленная на поддержание экономического благосостояния страны и достойного уровня жизни граждан России.





Сейчас в разных уголках страны общественность выступает против грядущей пенсионной реформы. Но при этом, согласно опросам, сегодня не каждый россиянин готов выйти на пенсию в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). На пенсию граждане России спешат потому, что хотят получить прибавку к имеющейся зарплате и возможные пенсионные льготы.





Напомним, что повышение пенсионного возраста начнётся в России с 2019 года и пройдёт в несколько этапов до 2034 года.