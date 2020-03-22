ИА «Ореанда-Новости» . Чемпионат американской спортивной организации UFC не будет переносить или отменять титульный бой чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента на звание чемпиона из Соединённых Штатов Тони Фергюсона. Об этом представители UFC сообщили на своей странице в соцсети «Instagram».

Официальные представители UFC опровергли информацию средств массовой информации о том, что бой Хабиба и Фергюсона будет перенесён или отменён из-за эпидемии коронавируса.