22.03.2020, 13:00
UFC отказался переносить бой Хабиба и Фергюсона
ИА «Ореанда-Новости». Чемпионат американской спортивной организации UFC не будет переносить или отменять титульный бой чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента на звание чемпиона из Соединённых Штатов Тони Фергюсона. Об этом представители UFC сообщили на своей странице в соцсети «Instagram».
Официальные представители UFC опровергли информацию средств массовой информации о том, что бой Хабиба и Фергюсона будет перенесён или отменён из-за эпидемии коронавируса.Титульный поединок по плану состоится 18 апреля текущего года в центре Нью-Йорка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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