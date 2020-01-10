10.01.2020, 08:14
Украинцы обиделись на боксёра Ломаченко из-за видео с военными из России
ИА «Ореанда-Новости». Боксёром из Украины Василием Ломаченко в Instagram было размещено видео, на котором запечатлены российские военные. Это видео не понравилось многим его соотечественникам.
На видео запечатлены российские спецназовцы. В ролике также звучит голос, который зачитывает на русском языке стихотворение о православной вере. В конце ролика появляются слова о благодарности за помощь вежливых людей.
Появилось большое количество гневных высказываний на украинском языке в комментариях к ролику. В частности, пользователи назвали "зашкваром" размещение такого ролика. Они также дали совет Ломаченко перебраться в РФ. Помимо этого, обозленные подписчики боксёра заявили, что он разместил черно-белый ролик, чтобы на нем не было видно флага России.
На видео запечатлены российские спецназовцы. В ролике также звучит голос, который зачитывает на русском языке стихотворение о православной вере. В конце ролика появляются слова о благодарности за помощь вежливых людей.
Появилось большое количество гневных высказываний на украинском языке в комментариях к ролику. В частности, пользователи назвали "зашкваром" размещение такого ролика. Они также дали совет Ломаченко перебраться в РФ. Помимо этого, обозленные подписчики боксёра заявили, что он разместил черно-белый ролик, чтобы на нем не было видно флага России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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