РФС были высказаны слова соболезнования близким и родным футболиста.Крутиков входил в состав московского футбольного клуба с 1959 по 1969 год. Он становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. В 1960 году он вместе с остальными футболистами сборной страны выиграл чемпионат Европы.Крутиков также работал на тренерском поприще. Он тренировал "Спартак". Команда, которой он руководил в течение одного года, выступила неудачно и покинула высший дивизион чемпионата СССР.