08.11.2019, 13:19
Умер футболист, побеждавший в составе сборной СССР на чемпионате Европы
ИА «Ореанда-Новости» Представителями РФС было сообщено, что умер Анатолий Крутиков - бывший футболист, игравший на протяжении десяти лет за московский "Спартак" и выступавший за сборную страны.
РФС были высказаны слова соболезнования близким и родным футболиста.
Крутиков входил в состав московского футбольного клуба с 1959 по 1969 год. Он становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. В 1960 году он вместе с остальными футболистами сборной страны выиграл чемпионат Европы.
Крутиков также работал на тренерском поприще. Он тренировал "Спартак". Команда, которой он руководил в течение одного года, выступила неудачно и покинула высший дивизион чемпионата СССР.
РФС были высказаны слова соболезнования близким и родным футболиста.
Крутиков входил в состав московского футбольного клуба с 1959 по 1969 год. Он становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. В 1960 году он вместе с остальными футболистами сборной страны выиграл чемпионат Европы.
Крутиков также работал на тренерском поприще. Он тренировал "Спартак". Команда, которой он руководил в течение одного года, выступила неудачно и покинула высший дивизион чемпионата СССР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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