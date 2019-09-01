ИА «Ореанда-Новости». Уровень воды в реке Амур близ Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщили местные власти.

Отмечается, что отметка в 450 сантиметров считается неблагоприятным уровнем воды. Опасно - 650 сантиметров, что уже достигнутого уровня на 77 сантиметров.

В Хабаровском крае, а также в Амурской области и Еврейской автономной области был введен аварийный режим из-за проливных дождей и наводнений на реках. Тайфун принес в прибрежные районы около 70 процентов месячного количества осадков и вызвал наводнения на реках.

Сейчас создаётся плотина для защиты авиационного завода. На работе занято 240 сотрудников КНАЗ и ГСС. Рядом находится самое опасное для Комсомольска-на-Амуре место - плотина в селе Менделеева. В 2013 году защитное сооружение прорвалось, затопило всю деревню. Теперь плотина постоянно укрепляется и застраивается; насосы откачивают воду из озера Хорпинского. Рабочие должны построить ещё девять километров плотины, это займет два дня.