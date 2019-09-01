ИА «Ореанда-Новости». Уровень воды в реке Амур близ Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщили местные власти.

  Отмечается, что отметка в 450 сантиметров считается неблагоприятным уровнем воды.  Опасно - 650 сантиметров, что  уже достигнутого уровня на 77 сантиметров.

  В Хабаровском крае, а также в Амурской области и Еврейской автономной области был введен аварийный режим из-за проливных дождей и наводнений на реках.  Тайфун принес в прибрежные районы около 70 процентов месячного количества осадков и вызвал наводнения на реках.

  Сейчас создаётся плотина для защиты авиационного завода.  На работе занято 240 сотрудников КНАЗ и ГСС.  Рядом находится самое опасное для Комсомольска-на-Амуре место - плотина в селе Менделеева.  В 2013 году защитное сооружение прорвалось, затопило всю деревню.  Теперь плотина постоянно укрепляется и застраивается;  насосы откачивают воду из озера Хорпинского.  Рабочие должны построить ещё девять километров плотины, это займет два дня.