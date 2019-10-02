ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные сделали выводы о вреде фруктозы для печени.

Исследователи из Бостона выяснили, что от высокого содержания фруктозы в рационе страдает способность печени сжигать жир. В то же время глюкоза не оказывает никакого негативного влияния на показатели метаболизма.

Как оказалось, из-за фруктозы печень начинает накапливать жир. Отсюда учёные сделали окончательный вывод о том, что её высокое потребление вредно для здоровья. А вот повышение количества потребляемой глюкозы наоборот, способствует оздоровлению метаболизма.

Исследование проводилось на животных, чьи диеты менялись со временем и сравнивались. Главными составляющими их рациона являлись глюкоза, фруктоза и жиры.