ИА "Ореанда-Новости" Главного арбитра прошедшего матча пятого тура Российской премьер-лиги Алексея Сухого оскорбили на весь стадион.

Инцидент произошёл на 77-1 минуте встречи, когда был удалён форвард «Ахмата» Аблайе Мбенге. После этого по громкой связи прозвучала фраза «судья – козёл». Был ли установлен виновник инцидента, пока не сообщается.

Матч проходил в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершился со счётом 3:1 в пользу «Спартака». Два гола в ворота соперников забил Зелимхан Бакаев. Второй мяч на счету Андрэ Шюррле, участника сборной Германии. В составе «Спартака» этот гол стал для него первым.