Вчера прошёл марафон под названием «Astana Marathon-2019».

Общая численность участников этого масштабного мероприятия составила около пяти тысяч человек. Организаторы марафона уверяют, что это самое большое количество спортсменов за всю историю его проведения. Пять тысяч человек представляли тридцать восемь городов самой республики. Приняли участие и бегуны из других государств, например, из Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Новой Зеландии, Филиппин, Франции и многих других. Всего было представлено двадцать шесть зарубежных государств. Организаторы данного спортивного события позаботились о том, чтобы маршрут дистанции максимально охватывал известные достопримечательности Нур-Султана. Спортсмены вчера бежали мимо мечети Хазрет Султан, мимо монумента Байтерек, около Дворца Мира и Согласия и многих других.

Для того, чтобы принять участие в марафоне «Astana Marathon-2019» необходимо было пройти процедуру регистрации на официальном сайте марафона и внести небольшой денежный взнос. Стоит отметить, что часть собранных средств организаторы решили отдать на благотворительность.

Несмотря на то, что вчера в казахстанской столице утром шёл дождь, спортсмены не побоялись выхода на свои дистанции. Первый бегуны стартовали уже в восемь утра. Всего было представлено два вида дистанции: классическая марафонская (42,2 километра) и любительская, протяжённостью в десять километров. По всей дистанции через каждые пять километров бегунам предлагалась вода и бананы.