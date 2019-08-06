ИА «Ореанда-Новости». Межведомственный противопожарный оперативный штаб в Сибири предлагает учитывать только зону активного горения, тогда как в настоящее время территория определяется контуром лесного пожара, где есть признаки влияния пожара на растительность.

Согласно новой методике, основной упор будет сделан на территории активного горения. Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Игорь Кобзев привел пример: сейчас площадь пожаров составляет 3 миллиона гектаров, но площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров.

По данным Авиалесохрана 6 августа, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составила более 2,4 млн. Га. Из них только 140 тыс. Га погашены. Остальные пожары отслеживаются, так как они признаны неопасными для населенных пунктов и объектов хозяйства, а стоимость их тушения превышает прогнозируемый ущерб.