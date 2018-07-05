ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал радостную новость, что 7 июля к матчу сборной России со сборной Хорватии появится новая фан-зона, которая будет вмещать полсотни тысяч болельщиков. Зона расположится рядом со столичным стадионом «Спартак».

Напомним, 7 июля в одной четвёртой финала чемпионата мира по футболу сразится сборная России и сборная Хорватии. В связи с этим событием, власти города решили в Москве открыть вторую зону для болельщиков. Об этом рассказал на своей страничке в Twitter Сергей Собянин. Это расширение глава города объяснил тем фактом, что первая фан-зона на Воробьевых горах пользуется огромной популярностью.

В своём сообщении мэр уточняет, что внутри зоны будет установлено восемь мониторов, где будут транслировать игры мундиаля. В этот день в рамках ЧМ пройдёт два матча. В 17 часов в Самаре сыграют сборные Англии и Швеции, а в 21:00 вся страна будет следить за успехами сборной России в матче с Хорватией.





Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 июля 2018 г.

Информация о намерении открытия второй фан-зоны в столице поступала и ранее, об этом писал ТАСС, ссылаясь на слова члена совета директоров «Спартака».

Андрей Федун говорил, что дата, когда откроют новую фанзону была ранее под вопросом, так как ФИФА не приняла решение, когда стадион передадут «Спартаку». Организаторы боялись, что в Воробьёвых горах не хватит места в день, когда россияне будут играть с хорватами.



Изначально, первая фан-зона должна была вмещать около сорока тысяч болельщиков, но так как она располагается на Воробьёвых горах рядом с МГУ, это вызвало протесты среди студентов, площадку пришлось передвинуть, что вызвало сокращение площади и соответственно вместимости до 25 тысяч человек.

В предыдущие дни чемпионата уже была переполненность фан-зоны, поэтому власти даже советовали выбирать другие места для просмотра игр. Например, в Воробьёвых горах игру России с Испанией на территории фан-зоны хотели посмотреть 100 тысяч человек. Это была игра одной восьмой финала. На одну четвёртую ажиотаж, вероятно, будет ещё больше.