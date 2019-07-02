ИА «Ореанда-Новости» Неподалеку от озера Сиркиярви в Ленинградской области нашли химическое вещество.

Сейчас на месте происшествия работает аварийно-спасательная служба региона. О случившемся уведомлены МЧС Ленинградской области и прокуратура Всеволжского района. Прибрежная полоса площадью 30 квадратных метров огорожена.

Проба вещества, которое попало в озеро и загрязнило его, была взята на анализ.

Как рассказали в администрации Всеволжского района, где расположено озеро, о подозрительном пятне рядом с водоёмом 1 июля сообщил местный житель.

Мужчина описал вещество белого цвета и отметил, что вокруг него выжжена трава.