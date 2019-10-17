ИА "Ореанда-Новости" В Подмосковье открыли Центр подготовки юных армейцев. Двадцать шесть тысяч ребят из области смогут посещать новый тренировочный центр.

Местом открытия нового Центра подготовки юных армейцев был выбран город Ногинск, расположенный на территории Богородского городского округа в Московской области. Помощь в организации Дома юнармейцев предоставило региональное правительство. По информации, предоставленной сотрудниками Главного штаба Юной армии, всего на территории Московской области насчитывается около двадцати шести тысяч юных армейцев. С настоящего времени они все могут проходить подготовку в новом тренировочном центре.

О задачах, стоящих перед руководством Дома юных армейцев, рассказал начальник штаба Регионального отделения Юной армии Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков. Центр подготовки был открыт для того, чтобы мальчики и девочки со всей Московской области смогли объединиться для обучения основным навыкам юнармейцев. К ним можно отнести рукопашный бой, ориентирование на местности, выживание в полевых условиях. Каждый юный армеец должен обладать навыками оказания первой медицинской помощи, а также уметь собирать и разбирать любой вид оружия. В настоящее время всем этим навыкам будут учить сотрудники Центра подготовки юных армейцев, добавил Александр Легков.

Напомним, что Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в январе 2016 года. В июле этого же года движение было зарегистрировано. Инициаторами создания движения являются Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, Центральный спортивный клуб армии в лице его заместителя Светланы Хоркиной.