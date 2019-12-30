Лидером рейтинга стал Джон Джонс. Боец из США сейчас владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпиона в полутяжелом весе. В тройке лидеров также оказались ещё двое бойцов из США - Деметриус Джонсон и Дэниэл Кормье.Хабиб Нурмагомедов владеет чемпионским поясом UFC в лёгком весе. 19 апреля он должен выйти на бой против Тони Фергюсона.