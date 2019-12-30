30.12.2019, 15:11
В рейтинге лучших бойцов десятилетия Нурмагомедов оказался ниже Макгрегора
ИА «Ореанда-Новости». Лучших бойцов десятилетия оценили журналисты MMA Junkie. Ими была опубликована полная версия рейтинга. Бойца из России Хабиба Нурмагомедова эксперты поставили на 8 место, при этом Конор Макгрегор занял в этом рейтинге 5 место.
Лидером рейтинга стал Джон Джонс. Боец из США сейчас владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпиона в полутяжелом весе. В тройке лидеров также оказались ещё двое бойцов из США - Деметриус Джонсон и Дэниэл Кормье.
По версии MMA Fighting лучшим бойцом десятилетия также был назван Джонс. Нурмагомедова поставили на второе место.
Хабиб Нурмагомедов владеет чемпионским поясом UFC в лёгком весе. 19 апреля он должен выйти на бой против Тони Фергюсона.
Лидером рейтинга стал Джон Джонс. Боец из США сейчас владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпиона в полутяжелом весе. В тройке лидеров также оказались ещё двое бойцов из США - Деметриус Джонсон и Дэниэл Кормье.
По версии MMA Fighting лучшим бойцом десятилетия также был назван Джонс. Нурмагомедова поставили на второе место.
Хабиб Нурмагомедов владеет чемпионским поясом UFC в лёгком весе. 19 апреля он должен выйти на бой против Тони Фергюсона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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