ИА «Ореанда-Новости» На Марка Коваля напали на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге недалеко от проспекта Обороны.

Как стало известно, актёр стоял на остановке в ожидании автобуса, когда к нему подошли неизвестные и избили его.

Марк Коваль, известный зрителям, по участию в сериале «Мажор-2»был доставлен в медицинское учреждение с травмами. У актёра гематомы на лице и черепно-мозговая травма.

Помимо сериала «Мажор-2», Коваль играл в фильмах «Морские дьяволы», «Белый шаман» и других.

Ранее СМИ сообщали о нападении на актёра Владимира Лаврова. Его избили и ограбили в собственной квартире.